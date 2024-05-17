Работу Погранкомитета Союзного государства обсудили в Гродно

Еще более эффективно пресекать правонарушения. Совместную работу на внешних рубежах Союзного государства обсудили пограничники Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейное заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства состоялось в Гродно. Руководители и эксперты погранведомств рассмотрели комплекс мер по корректировке построения охраны рубежей. Учтены существующие вызовы и угрозы безопасности. Шла речь и о дальнейшем совершенствовании инфраструктуры, оснащенности подразделений.

Владимир Долженков, начальник бюджетно-финансового управления Госпогранкомитета Беларуси:

Программа Союзного государства – это у нас уже пятая программа, которая реализуется, начиная с 2023 года. В ходе ее реализации за счет технического перевооружения сигнализационных комплексов повышена плотность охраны государственной границы. За счет автоматизированных постов технического наблюдения повышена вероятность обнаружения нарушителей государственной границы. За счет приобретения автомобильной техники, инженерной, также повышена техническая оснащенность подразделений границ.