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Работу Погранкомитета Союзного государства обсудили в Гродно

17 мая 2024 07:31
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Еще более эффективно пресекать правонарушения. Совместную работу на внешних рубежах Союзного государства обсудили пограничники Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу Погранкомитета Союзного государства обсудили в Гродно-1

Юбилейное заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства состоялось в Гродно. Руководители и эксперты погранведомств рассмотрели комплекс мер по корректировке построения охраны рубежей. Учтены существующие вызовы и угрозы безопасности. Шла речь и о дальнейшем совершенствовании инфраструктуры, оснащенности подразделений.

Работу Погранкомитета Союзного государства обсудили в Гродно-4

Владимир Долженков, начальник бюджетно-финансового управления Госпогранкомитета Беларуси:
Программа Союзного государства – это у нас уже пятая программа, которая реализуется, начиная с 2023 года. В ходе ее реализации за счет технического перевооружения сигнализационных комплексов повышена плотность охраны государственной границы. За счет автоматизированных постов технического наблюдения повышена вероятность обнаружения нарушителей государственной границы. За счет приобретения автомобильной техники, инженерной, также повышена техническая оснащенность подразделений границ.

Работу Погранкомитета Союзного государства обсудили в Гродно-7

Принятые на коллегии решения практикоориентированные, они позволят повысить уровень взаимодействия пограничных служб Беларуси и России, чтобы еще надежнее защитить рубежи Союзного государства.

# Беларусь-Россия # общество

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