Новый сезон проекта «Властелин села» стартовал в Беларуси

Каждый год он объединяет сотни молодых семей, проживающих в сельской местности не менее трех лет и занятых в сфере АПК. До середины июня пройдут районные отборочные туры, лучшие по их итогам примут участие в областных этапах. Победители представят свои регионы в республиканском финале, который с 2020 года входит в программу праздника «Купалье». Александрия снова соберет друзей, а претендентам на титул нужно будет сразиться в сельскохозяйственных и творческих конкурсах.