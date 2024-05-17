Прямой эфир

Новый сезон проекта «Властелин села» стартовал в Беларуси

17 мая 2024 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Содействовать закреплению новых специалистов, возродить трудовые династии и поднять престиж профессии: новый сезон проекта «Властелин села» стартовал в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый сезон проекта «Властелин села» стартовал в Беларуси-1

Каждый год он объединяет сотни молодых семей, проживающих в сельской местности не менее трех лет и занятых в сфере АПК. До середины июня пройдут районные отборочные туры, лучшие по их итогам примут участие в областных этапах. Победители представят свои регионы в республиканском финале, который с 2020 года входит в программу праздника «Купалье». Александрия снова соберет друзей, а претендентам на титул нужно будет сразиться в сельскохозяйственных и творческих конкурсах.

# Сельское хозяйство # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Обработано около 40% площадей» – в Гомельской области уничтожают борщевик Сосновского
17 мая 2024 07:12

«Обработано около 40% площадей» – в Гомельской области уничтожают борщевик Сосновского

Комитет госконтроля проведёт горячую линию по вопросам ЖКХ
17 мая 2024 06:25

Комитет госконтроля проведёт горячую линию по вопросам ЖКХ

Махова: мы делимся не на Россию и Запад, а на быдло и людей мыслящих
16 мая 2024 20:18

Махова: мы делимся не на Россию и Запад, а на быдло и людей мыслящих

Лукашенко о совместном с Азербайджаном производстве минеральных удобрений: «Чего тут медлить?»
16 мая 2024 20:11

Лукашенко о совместном с Азербайджаном производстве минеральных удобрений: «Чего тут медлить?»

Махова: музыка – это лейкопластырь. Он и для хорошего человека работает, и для плохого
16 мая 2024 20:07

Махова: музыка – это лейкопластырь. Он и для хорошего человека работает, и для плохого

Был помощником по снабжению миномётного полка. «Незабытые истории»
16 мая 2024 19:52

Был помощником по снабжению миномётного полка. «Незабытые истории»

Получил медаль «За отвагу» при освобождении Крыма. «Незабытые истории»
16 мая 2024 19:50

Получил медаль «За отвагу» при освобождении Крыма. «Незабытые истории»

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой
16 мая 2024 19:26

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?
16 мая 2024 19:25

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей
16 мая 2024 19:18

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске
16 мая 2024 19:14

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске

Спецслужбы США использовали украинских диверсантов для прикрытия взрывов на «Северных потоках»
16 мая 2024 19:11

Спецслужбы США использовали украинских диверсантов для прикрытия взрывов на «Северных потоках»