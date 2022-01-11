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80 новых многоэтажек. Сколько многодетных семей в Минске улучшили жилищные условия в 2021 году?

11 января 2022 14:00
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Новости Беларуси. За 2021 год в Минске появилось 80 многоэтажек, что составляет почти 960 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это больше годового задания.  

80 новых многоэтажек. Сколько многодетных семей в Минске улучшили жилищные условия в 2021 году?-1

Свои жилищные условия улучшили почти 1 400 многодетных семей, что также свыше запланированного. В Минске в 2021 году сдали арендный дом на 240 квартир. В августе введен в эксплуатацию жилой комплекс, в котором для отопления и горячего водоснабжения используется электроэнергия.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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