80 новых многоэтажек. Сколько многодетных семей в Минске улучшили жилищные условия в 2021 году?

Новости Беларуси. За 2021 год в Минске появилось 80 многоэтажек, что составляет почти 960 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это больше годового задания.

Свои жилищные условия улучшили почти 1 400 многодетных семей, что также свыше запланированного. В Минске в 2021 году сдали арендный дом на 240 квартир. В августе введен в эксплуатацию жилой комплекс, в котором для отопления и горячего водоснабжения используется электроэнергия.