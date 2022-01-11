Активно включились в беседу. В Минске проект Конституции обсудили с сотрудниками метрополитена

Новости Беларуси. От защиты персональных данных граждан до полномочий делегатов Всебелорусского народного собрания. В минском метрополитене прошла встреча диалоговой группы по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции с трудовым коллективом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работники подземки говорили о сохранении социальных гарантий. Речь шла о суверенитете страны, семейной политике и охране здоровья. Поднимались также темы исторической памяти. Каждый смог получить информацию и поделиться своими предложениями.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проведение диалоговых площадок – это обсуждение с народом тех изменений, которые вносятся в новую редакцию Конституции Республики Беларусь. Они очень важны, потому что важно с каждым человеком обсудить, как он считает, какая новая редакция должна быть. И самое главное, чтобы наш народ понимал, что он может не только обсудить, но и дать свои предложения, которые будут рассмотрены.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Приходят с предложениями. И коллективные есть обращения. Хотела бы отметить, белорусы поднимают вопрос о закреплении в Конституции верховенства национального законодательства над международным.