Иностранка о жизни в Беларуси: я бы хотела, чтобы мои дети выросли здесь

Новые правила для иностранцев. Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции». Документ своевременный, только за первые четыре месяца 2025 года в Беларусь приехали работать больше 12 тысяч человек. Положения указа возлагают дополнительные обязанности на работодателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появятся дополнительные условия и для самих мигрантов. В частности, работающий иностранец должен владеть государственным языком – уровень знаний подтвердит специальный экзамен. Трудности перевода не должны стать барьером для работы в нашей стране.