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Иностранка о жизни в Беларуси: я бы хотела, чтобы мои дети выросли здесь

21 мая 2025 13:33
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Новые правила для иностранцев. Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции». Документ своевременный, только за первые четыре месяца 2025 года в Беларусь приехали работать больше 12 тысяч человек. Положения указа возлагают дополнительные обязанности на работодателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранка о жизни в Беларуси: я бы хотела, чтобы мои дети выросли здесь-2

Появятся дополнительные условия и для самих мигрантов. В частности, работающий иностранец должен владеть государственным языком – уровень знаний подтвердит специальный экзамен. Трудности перевода не должны стать барьером для работы в нашей стране.

Иностранка о жизни в Беларуси: я бы хотела, чтобы мои дети выросли здесь-4

Вашаргия Алим Газеле, жительница Молодечно:
Мы в Беларуси живем уже почти 6 лет. Недавно получили вид на жительство. Чувствуем себя как родные. Я бы хотела, чтобы мои дети выросли здесь, они уже здесь учатся.

# Государственная политика # Иностранцы в Беларуси

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