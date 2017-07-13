Министр архитектуры и строительства: думаю, Президент поддержит мою просьбу по продлению действия указа № 585

Новости Беларуси. Многодетные семьи могут рассчитывать на помощь государства в строительстве жилья. Продление действия указа о предоставлении финансовой поддержки молодым и многодетным семьям инициирует Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на прошлой неделе был подписан 240-й указ – об адресных субсидиях на жилье, отменяющий прежние правила помощи. Белорусы, которые рассчитывали на поддержку и уже взяли кредиты под 19−20%, оказались в затруднительном положении. Выходило, что если до августа их дома не сдадут, то субсидии им не полагаются. Поэтому, начав строительство жилья в 2016-2017 годах, они могли бы остаться с долгом по кредитам, которые, наверняка, не взяли без поддержки государства.