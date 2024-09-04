Работать остаются даже иностранцы – как в Витебской области решают вопрос с кадрами для АПК?

Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочных продуктов и находится в числе мировых лидеров по производству мяса на душу населения. Наша страна сделала ставку на собственные ресурсы еще в 1990-х и сегодня продолжает развивать аграрную сферу. Уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы – безоговорочное требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца этого года по всей республике возведут 60 новых МТК. Пример успешной работы в обновленном формате – молочно-товарный комплекс «Мишутки» в Витебском районе. Реконструкция дала возможность разместить на современной ферме почти тысячу голов крупного рогатого скота и осуществлять замкнутый цикл от получения и выращивания молодняка до производства молока исключительно сорта экстра. Комфортные условия создали и для специалистов. Работать остаются даже иностранцы. Подробности – в репортаже Александры Ходюковой.

Ветеринарный врач Орифжон Маруфжонов недавно пополнил ряды молодых специалистов северного региона. Два года назад он приехал в Витебск из Узбекистана, чтобы продолжить обучение в Ветакадемии по программе обмена. После окончания вуза решил задержаться в Беларуси. Здесь ему нравится не только природа и отзывчивость людей, но и условия труда. На обновленном молочно-товарном комплексе «Мишутки» сельхозпредприятия «Рудаково» работать более чем комфортно. И это несмотря на то, что день расписан буквально по минутам: на содержании почти полтысячи буренок и это только дойное стадо.

Орифжон Маруфжонов, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Рудаково»:

Делаю обход, обязательно каждую корову смотрю, как кушает, что делает, лежит или какое настроение. В Беларуси все возможности, условия есть, если хотите работать, все официально, люди добрые, отношение ко всем одинаковое.

Эта молочно-товарная ферма стала еще одной точкой обновления в АПК северного региона. В 2021-м провели модернизацию комплекса по выращиванию нетелей с установкой доильно-молочного блока. В 2023 году дополнительно возвели несколько сараев для телят и сухостойных коров. Реализация проекта дала возможность разместить на данном комплексе почти тысячу голов крупного рогатого скота и осуществлять замкнутый цикл от получения и выращивания молодняка до производства молока исключительно сорта экстра.

Татьяна Шальнева, начальник молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Рудаково»:

У нас на комплексе находится 836 голов крупного рогатого скота, из них 422 головы – дойных. Молоко мы сдаем сорта экстра, также у нас на комплексе было введено два новых здания, была реконструкция, это телятник доращивания и цех раздоя. Благодаря этому мы можем позволить себе расставить по физиологии коров, отсортироваться. Также телятам теперь достаточно места.