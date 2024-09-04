Азарёнок: величие нашей страны и народа определяется нынче Президентом Республики Беларусь

Батькины уроки. Вернемся к тому, что говорил Александр Лукашенко студентам. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А слабо быть великим народом? К этому зовет нас Батька. Более того, именно такими он нас видит. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Конечно, мы сегодня продолжим говорить о Президенте и студентах в Витебске. Обращаясь к ним, к молодому поколению, он так и сказал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как старый пограничник я вам не позволю нарушать. Государство – это святое. Поэтому и в вопросах безопасности – «вот, маленькая Беларусь!» Какая она маленькая? Это великая Беларусь, в которой живем мы, белорусский народ, великий. Для меня он великий, я должен его защищать. Маленький, маленький. Для меня он великий, вы – великие люди для меня. Григорий Азаренок:

А и разве это не так? Сколько в мире народов? Ну, под тысячу, наверное. А из них самостоятельных? Независимых? Имеющих свой голос, свое мнение на международной арене, да еще этот голос еще и определяет как минимум политику в регионе. Сколько таких? Пусть никто не обижается. Иногда величие нации определяют ее творцы. Но сейчас с этим пока сложно – все признают. Иногда экономика. Мы бы и рады, да небольшие. А немцам сильно помогла их экономика? Пришли америкосы и нагнули, поставили на четыре кости. А с нами так нельзя, хоть и не делаем Mercedes – Geely делаем. Они лучше.