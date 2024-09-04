Азарёнок: величие нашей страны и народа определяется нынче Президентом Республики Беларусь

Батькины уроки. Вернемся к тому, что говорил Александр Лукашенко студентам. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Батькины уроки. Вернемся к тому, что говорил Александр Лукашенко студентам. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А слабо быть великим народом? К этому зовет нас Батька. Более того, именно такими он нас видит.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Конечно, мы сегодня продолжим говорить о Президенте и студентах в Витебске. Обращаясь к ним, к молодому поколению, он так и сказал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как старый пограничник я вам не позволю нарушать. Государство – это святое. Поэтому и в вопросах безопасности – «вот, маленькая Беларусь!» Какая она маленькая? Это великая Беларусь, в которой живем мы, белорусский народ, великий. Для меня он великий, я должен его защищать. Маленький, маленький. Для меня он великий, вы – великие люди для меня.
Григорий Азаренок:
А и разве это не так? Сколько в мире народов? Ну, под тысячу, наверное. А из них самостоятельных? Независимых? Имеющих свой голос, свое мнение на международной арене, да еще этот голос еще и определяет как минимум политику в регионе. Сколько таких? Пусть никто не обижается. Иногда величие нации определяют ее творцы. Но сейчас с этим пока сложно – все признают. Иногда экономика. Мы бы и рады, да небольшие. А немцам сильно помогла их экономика? Пришли америкосы и нагнули, поставили на четыре кости. А с нами так нельзя, хоть и не делаем Mercedes – Geely делаем. Они лучше.
Иногда величие народа и нации достигается войнами. Но как говорили классики, ввязаться в драку и героически умереть легко. А слабо сделать так, чтобы ни одна пушка не выстрелила, а мы победили? Вот Беларусь это умеет.
Чем же определяется ныне величие Беларуси? Пусть не обидится на меня Президент – он знает цену словам, слова проверяются в деле и в экстремальные моменты: будет буря – все покажут чего стоят. Он видел три поколения интеллигентов, даже профессоров: Бовиных, Арбатовых, Ракитовых, Бородулиных, Буравкиных и прочих, которые за одну десятилетку умудрились облизать Брежнева, Андропова, Черненко, потом всех их проклясть и нагадить на могилы, восхвалить Горбачева и новый социализм, потом и его обгадить, воспеть Ельцина и демократов и сваливать дружно идол коммунизма. Но я скажу. Величие Беларуси и белорусского народа определяется нынче Президентом Республики Беларусь. Александром Григорьевичем Лукашенко. Им и только им.
Литовцы такие же трудолюбивые, а поди ж ты – где они? Не видно, потому что политики у них такие. Украинцы – великий народ, гибнут сотнями тысяч за интересы престарелого маразматика и сумасшедшей тетки, которая ржет как лошадь. Всех не будем перечислять.
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