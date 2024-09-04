Благодарности Президента удостоены работники сельхозпредприятия «Восход» – вот что они говорят

За достижение высоких производственных показателей коллективы нескольких сельхозпредприятий были отмечены главой государства и накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – расположенное в Минском районе предприятие «Восход». Это передовое хозяйство с многолетней историей. Уборочную завершают с хорошими показателями. Урожайность рапса, озимых, ячменя – весомая.

Игорь Протасеня, главный агроном сельхозпредприятия «Восход»:

Это гордость, что глава государства обратил внимание на наш маленький коллектив, который вносит своей работой, от механизатора до администрации хозяйства, такой вклад в развитие. Выливается это в получение высоких урожаев. В этом году наше хозяйство получило урожай зерновых и зернобобовых культур – 83 центнера с гектара. Получена максимальная урожайность озимого ячменя.