Прямой эфир

Благодарности Президента удостоены работники сельхозпредприятия «Восход» – вот что они говорят

04 сентября 2024 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За достижение высоких производственных показателей коллективы нескольких сельхозпредприятий были отмечены главой государства и накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарности Президента удостоены работники сельхозпредприятия «Восход» – вот что они говорят-2

Среди них – расположенное в Минском районе предприятие «Восход». Это передовое хозяйство с многолетней историей. Уборочную завершают с хорошими показателями. Урожайность рапса, озимых, ячменя – весомая.

Благодарности Президента удостоены работники сельхозпредприятия «Восход» – вот что они говорят-4

Игорь Протасеня, главный агроном сельхозпредприятия «Восход»:
Это гордость, что глава государства обратил внимание на наш маленький коллектив, который вносит своей работой, от механизатора до администрации хозяйства, такой вклад в развитие. Выливается это в получение высоких урожаев. В этом году наше хозяйство получило урожай зерновых и зернобобовых культур – 83 центнера с гектара. Получена максимальная урожайность озимого ячменя.

Благодарности Президента удостоены работники сельхозпредприятия «Восход» – вот что они говорят-6

Развивается и молочно-товарный комплекс. В дойном стаде почти 600 буренок. За 8 месяцев этого года с каждой получили 9 тысяч килограммов молока. Комплекс полностью роботизированный.

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: величие нашей страны и народа определяется нынче Президентом Республики Беларусь
04 сентября 2024 17:06

Азарёнок: величие нашей страны и народа определяется нынче Президентом Республики Беларусь

Швед: никто из помилованных не совершал насильственных преступлений в отношении представителей власти
04 сентября 2024 17:04

Швед: никто из помилованных не совершал насильственных преступлений в отношении представителей власти

Воскресенский о помиловании: эта работа приобрела системный характер
04 сентября 2024 17:03

Воскресенский о помиловании: эта работа приобрела системный характер