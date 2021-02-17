Работал над книгой около 10 лет. Гомельчанин собрал полную историю Героя Советского Союза Александра Лизюкова

Новости Беларуси. Исторические документы, легенды и мифы о Герое Советского Союза Александре Лизюкове. Полную историю легендарного предка собрал гомельчанин Иван Афанасьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Исторические документы, легенды и мифы о Герое Советского Союза Александре Лизюкове. Полную историю легендарного предка собрал гомельчанин Иван Афанасьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За этот военно-исторический труд исследователь удостоен премии имени Свечина. Иван Николаевич скрупулезно изучал документы, мемуары, вел переписку с ветеранами, много работал в архивах. Результатом его работы стала документально-публицистическая повесть.
Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Работа над книгой «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда» продолжалась около 10 лет. И первый шаг в этой работе был сделан даже не мной, а поисковиками воронежского поискового объединения «Дон» в экспедиции под руководством Михаила Сегодина, который обнаружил фронтовое захоронение Александра Лизюкова. Вот с этого момента и началось рождение этой книги, которая явилась результатом и моих, естественно, усилий, и усилий очень многих людей, без помощи которых этот труд просто не мог бы состояться.
В 2019 году в День Независимости в Гомеле был открыт памятник героям Второй мировой – братьям-фронтовикам Лизюковым. Гомельская семья Лизюковых – уникальный пример служения Родине. Три брата погибли в боях на фронтах Второй мировой. Они похоронены в братских могилах – под Воронежем, Минском и Кенигсбергом.