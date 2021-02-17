Работал над книгой около 10 лет. Гомельчанин собрал полную историю Героя Советского Союза Александра Лизюкова

Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Работа над книгой «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда» продолжалась около 10 лет. И первый шаг в этой работе был сделан даже не мной, а поисковиками воронежского поискового объединения «Дон» в экспедиции под руководством Михаила Сегодина, который обнаружил фронтовое захоронение Александра Лизюкова. Вот с этого момента и началось рождение этой книги, которая явилась результатом и моих, естественно, усилий, и усилий очень многих людей, без помощи которых этот труд просто не мог бы состояться.