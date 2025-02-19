Работа велась полгода – в Минске представили уникальную экспозицию «Во славу Родины, во имя Победы»

«Во славу Родины, во имя Победы». Уникальную экспозицию представили в Минске. Планшетная выставка – совместный проект нашего университета культуры и искусств и Тамбовского государственного университета имени Державина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое начало инициатива, посвященная 80-летию Великой Победы, получила в России. В 2024 году проект реализовали в Узбекистане. А сейчас он продолжается в Беларуси.

Работа над экспозицией велась полгода. Студенты и преподаватели изучали архивы, подбирали фотографии и изучали личные истории людей, внесших неоценимый вклад в общую победу. На выставке представлено более 20 планшетов, каждый из которых рассказывает о солдатах, подпольщиках, медиках и журналистах, которые отдали свои жизни ради мира. Среди наиболее ярких экспонатов – послевоенные фотографии участников обороны Брестской крепости. Эти изображения не только погружают зрителей в атмосферу тех тяжелых времен, но и напоминают о мужестве людей, вставших на защиту Родины.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Любые формы запечатления памяти нашего народа о Великой Отечественной войне очень важны. Тем более эти документальные свидетельства важны сейчас, когда доминирует визуальное восприятие. Особенно важны для молодежи, которая уже, к сожалению, не может услышать рассказы своих бабушек, дедушек. И это нужно передавать постоянно.

Павел Моисеев, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Россия):

Здесь есть история наших сотрудников, наших студентов, которые принимали участие в освобождении Беларуси. Я думаю, что это то, что нам нужно хранить, это то, что нас объединяет.