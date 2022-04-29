Работа в соцсетях, исправительные центры и перекрытие каналов поставки. Как МВД борется с наркоугрозой?

Новости Беларуси. Проблема наркоугрозы в стране не только сохранятся, но и требует новых подходов для борьбы. К такому выводу пришли на состоявшемся заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященному этой непростой проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения о преступлениях, связанные со сбытом запрещенных веществ, уже не редкость в новостях, как и случаи отравления, в том числе с летальным исходом. Подтверждают их возросшее количество и правоохранители. Но, помимо увеличения сбыта, куда печальнее, что в сети наркобизнеса попадает все больше молодежи. И сегодня перед МВД стоит задача не только пресекать противоправную деятельность, но и усилить работу по профилактике.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

В деятельности наркоконтроля сохраняет свою актуальность перекрытие крупных каналов поставок наркотиков, выявление подпольных лабораторий, недопущение выращивания наркосодержащих растений. При этом все заинтересованные субъекты профилактики проводят ежедневную целенаправленную работу по выявлению наркопреступлений, а также недопущению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Олег Маткин, начальник Департамента исполнения наказаний МВД:

В уголовно-исполнительной системе МВД Республики Беларусь осуществляется постоянная работа по поиску новых форм и методов работы со спецконтингентом. Реализация пилотного проекта в условиях ЛТП показала свой положительный результат, и мы перенесли эту работу уже на ряд исправительных учреждений, где создали центры «Возрождение» и «Доверие», в которых мы помогаем осужденным избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.