«Работа с детьми – это постоянный позитив». Актив студотрядовского движения собрался в Минске

Новости Беларуси. Молодость, труд, романтика. В Минске открылся Всебелорусский слёт студенческих отрядов. Форум собрал более 400 неравнодушных ребят из всех регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке развернулось сразу несколько интерактивных площадок, где молодёжь смогла найти общие темы и обсудить перспективы студотрядовского движения. В 2018 году ребята трудились на Белорусской АЭС, стадионе «Динамо», при реконструкции Солигорска.

Те, кто проявил себя лучше всех в составе студенческих отрядов, получили награду. Впервые их удостоили почётного знака. Пальма первенства в 2019 году – у студентов из Полоцка.

Михаил Ковалевский, студент Полоцкого государственного университета:

Я лично работал с ребятами на заводах. Мы едем туда в составе разнорабочих. Ребята работают на стройках. То есть мы помогаем облагородить данный город.

Екатерина Сеножацкая, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это было, наверное, что-то невероятное. Потому что сам педагогический отряд – это работа с детьми. Работа с детьми – это постоянное движение, это постоянный позитив, постоянные улыбки, это постоянная энергетика, это креативность, жизненные краски. Это время незабываемое.

Олег Дикун, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Приверженцев этого движения с каждым годом становится все больше. В 2018 году в 1819 отрядах отработали более 24 тысяч человек. Сегодня лучшие командиры, комиссары, бойцы студотрядов собрались здесь.