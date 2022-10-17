Александр Лукашенко поздравил Николая Чергинца с 85-летием

Новости Беларуси. Народного писателя Беларуси Николая Чергинца с 85-летием поздравил Александр Лукашенко, пожелав ему крепкого здоровья, неисчерпаемого творческого вдохновения, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша жизнь – яркий пример служения своему народу и Родине. Военное лихолетье, работа в правоохранительных органах, выполнение интернационального долга в Афганистане, непосредственное участие в создании Союза Беларуси и России, представление интересов нашей республики в ООН – вехи большого пути, которые нашли отражение в вашем творчестве.