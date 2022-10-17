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Александр Лукашенко поздравил Николая Чергинца с 85-летием

17 октября 2022 08:02
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Новости Беларуси. Народного писателя Беларуси Николая Чергинца с 85-летием поздравил Александр Лукашенко, пожелав ему крепкого здоровья, неисчерпаемого творческого вдохновения, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Николая Чергинца с 85-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша жизнь – яркий пример служения своему народу и Родине. Военное лихолетье, работа в правоохранительных органах, выполнение интернационального долга в Афганистане, непосредственное участие в создании Союза Беларуси и России, представление интересов нашей республики в ООН – вехи большого пути, которые нашли отражение в вашем творчестве.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Николай Чергинец # Фотофакт

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