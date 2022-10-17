Народному писателю Беларуси Николаю Чергинцу исполняется 85 лет

Новости Беларуси. Почетному председателю Союза писателей Беларуси Николаю Чергинцу 17 октября исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почетному председателю Союза писателей Беларуси Николаю Чергинцу 17 октября исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видный общественно-политический деятель в литературу пришел в 1970-м. До этого был футболистом, тренером, спортивным журналистом, закончил юрфак БГУ и прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. Жизненный опыт он перенес на страницы своих романов. Много пишет о Великой Отечественной войне, которую ребенком пережил в оккупированном Минске.
Николай Чергинец: «Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы вас пригласить на 100-летие». Читайте здесь.
За разноплановые достижения в области культуры и науки Николай Чергинец внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2022 году ему присвоено звание народного писателя Беларуси. Классик детективного жанра – автор сценариев блокбастеров и сериалов, известных широкому кругу зрителей на постсоветском пространстве. У всех на слуху такие ленты, как «Бег от смерти», «Вам – задание», «Майор Ветров».