Народному писателю Беларуси Николаю Чергинцу исполняется 85 лет

Видный общественно-политический деятель в литературу пришел в 1970-м. До этого был футболистом, тренером, спортивным журналистом, закончил юрфак БГУ и прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. Жизненный опыт он перенес на страницы своих романов. Много пишет о Великой Отечественной войне, которую ребенком пережил в оккупированном Минске.

Николай Чергинец: «Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы вас пригласить на 100-летие». Читайте здесь.