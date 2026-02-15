В Минске почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня, 15 февраля, по всей стране проходят памятные мероприятия. Основное – в Минске на «Острове Мужества и Скорби». Вспомнить павших солдат пришли те, для кого события тех лет являются особой болью, – ветераны и семьи погибших. Здесь же сегодня представители власти, общественных объединений, школьники. Имена героев высечены на стене часовни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганская война стала личной трагедией для тысяч белорусских семей. Цена выполнения интернационального долга была огромной: свыше 15 тысяч солдат и офицеров не вернулись домой. В Беларуси бережно хранят память о каждом из них, передавая историю подвига новым поколениям.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Та обстановка была вызвана определенными геополитическими факторами, политическими факторами. Непростой был мир тогда. Но ребята выполнили свой интернациональный долг и были верны присяге, которую не отдали.

Они не только защищали афганскую землю и помогали афганскому народу обеспечить порядок и безопасность. Советские граждане выполняли благородную миссию. Строили школы, строили больницы, работали в этих школах учителями, врачами, помогали отстраивать гражданские предприятия, помогали выращивать хлеб. Их до сих пор вспоминают на далекой земле Афганистана с теплотой и благодарностью, потому что они оставили хороший след.

К подножию памятника-часовни на «Острове Мужества и Скорби» легли венки и живые цветы. Минута молчания под звуки метронома – как дань уважения тем, кто не встретил тот февральский рассвет 89-го.