В Минске почтили память воинов-интернационалистов
Сегодня, 15 февраля, по всей стране проходят памятные мероприятия. Основное – в Минске на «Острове Мужества и Скорби». Вспомнить павших солдат пришли те, для кого события тех лет являются особой болью, – ветераны и семьи погибших. Здесь же сегодня представители власти, общественных объединений, школьники. Имена героев высечены на стене часовни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афганская война стала личной трагедией для тысяч белорусских семей. Цена выполнения интернационального долга была огромной: свыше 15 тысяч солдат и офицеров не вернулись домой. В Беларуси бережно хранят память о каждом из них, передавая историю подвига новым поколениям.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Та обстановка была вызвана определенными геополитическими факторами, политическими факторами. Непростой был мир тогда. Но ребята выполнили свой интернациональный долг и были верны присяге, которую не отдали.
Они не только защищали афганскую землю и помогали афганскому народу обеспечить порядок и безопасность. Советские граждане выполняли благородную миссию. Строили школы, строили больницы, работали в этих школах учителями, врачами, помогали отстраивать гражданские предприятия, помогали выращивать хлеб. Их до сих пор вспоминают на далекой земле Афганистана с теплотой и благодарностью, потому что они оставили хороший след.
К подножию памятника-часовни на «Острове Мужества и Скорби» легли венки и живые цветы. Минута молчания под звуки метронома – как дань уважения тем, кто не встретил тот февральский рассвет 89-го.
Владимир Бортник, участник боевых действий в Афганистане:
Я был там молодой юноша, 21 год, а в 23 начал командовать зенитно-ракетной батареей. «Шилка» такая есть, четырехствольная, 23 миллиметра. «Шайтан-арба» называется. Ну и ушел оттуда по мостику начальника ПО. Два года оттрубили. Не жалею, раз принял присягу, конечно, помним и будем помнить. И пока мы живы, будем помнить.
Во всех регионах страны к обелискам и мемориалам приходят люди разных возрастов, чтобы еще раз сказать «спасибо» живым свидетелям тех событий и помолчать о тех, чьи имена навечно высечены в граните.