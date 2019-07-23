Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Разместится жилой район в границах улицы Семашко и Петровщины. Здесь будут расположены 4 дома-корабля и 4 дома-паруса. Доминантным станет высокий дом-маяк.