Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город».
Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город».
Разместится жилой район в границах улицы Семашко и Петровщины. Здесь будут расположены 4 дома-корабля и 4 дома-паруса. Доминантным станет высокий дом-маяк.
Объединит здания пешеходная зона с лестницами и пандусами. Изюминкой станет мелкий декоративный бассейн, нетипичный для минской архитектуры.