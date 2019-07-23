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Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

23 июля 2019 14:59
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Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город»

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске-1

Разместится жилой район в границах улицы Семашко и Петровщины. Здесь будут расположены 4 дома-корабля и 4 дома-паруса. Доминантным станет высокий дом-маяк.

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске-3
Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске-4

Объединит здания пешеходная зона с лестницами и пандусами. Изюминкой станет мелкий декоративный бассейн, нетипичный для минской архитектуры.

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске-6
# Недвижимость в Минске

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