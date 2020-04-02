«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Проект помощи детям с ограниченными возможностями реализуется в Марьиной Горке. Работу по адаптации мальчиков и девочек к общественной жизни поддерживает Европейский союз и Общество Красного Креста Дании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области к проекту присоединились 8 районов. Пуховичский центр детского творчества «Світанак» объединил 17 детей с инвалидностью. Вместе со специалистами, волонтерами и сверстниками они изучают точечную живопись, лепку, вокал,

театральному искусству. Участники проекта также отмечают праздники и проводят свободное время вместе. Каролина Хотькова:

Сейчас мы занимаемся больше по мелкой моторике. Действительно видно, как усиливается эффект самих рук. Они начинают что-то делать. Раньше она не рисовала вообще, не брала даже ручку в руки, сейчас она пытается рисовать. Пошел зрительный контакт.

Евгений Леончук, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:

Как с младшей сестрой посидеть или с братом. То есть дети как дети, даже несмотря на то, у них есть какие-то особенности, они ведут себя как обычные дети и ничем от них не отличаются: смеются, работают, веселятся.

Дарья Давыдович, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:

Основная цель – это получать какой-то опыт работы с детьми. Как-то развиваться вместе с ними, помогать им тоже развиваться.

Наталья Хадыко, заместитель директора центра творчества детей и молодежи «Світанак»:

Инициатива пошла очень успешно, потому что дети нашли себя и проявили те способности, о которых даже их родители не догадывались. И дети абсолютно нормально общались в обществе своих сверстников, не возникало никаких проблем у педагогов и у наших деток. Конечно, с восторгом приняли и родители, и сами дети эту инициативу. Нужно сказать, что некоторые дети проявили себя даже больше, чем мы ожидали.