«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В деревне Сычково собрались жители района, школьники и поисковики. Мемориальный комплекс здесь был возведен в 1967 году в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в июне 1944-го.
В основу кургана заложены капсулы с землей из 70 братских могил, 18-метровый постамент и шесть стел в честь Героев Советского Союза – уроженцев этой местности.
Я считаю, что нужно чтить память каждого героя. Если мы забудем, то это может повториться.
Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:
Могилевская область активно включилась в акцию, которая проводится в республике. Уже семь райцентров передали эту святую землю в областной центр.
Сергей Порозов, руководитель поискового отряда Бобруйского района:
Годы уходят, свидетелей тех времен становится все меньше и меньше. Но мы как наследники должны сохранить преемственность, чтобы память передавалась из поколения в поколение. Чтобы все знали, какой ценой далась нам эта победа.
Капсулы с землей из всех воинских захоронений и мемориалов Беларуси отправят в Минск. 9 мая, в день Великой Победы, их поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.