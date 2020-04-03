«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала акция поддержки государств, наиболее пострадавших от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе МИД нашей страны на Национальной библиотеке накануне вечером загоралась надпись «Трымайцеся! Разам мы пераможам!» Это символичный призыв к солидарности и объединению усилий всего международного сообщества для преодоления пандемии коронавируса. Слова поддержки будут транслироваться на здании библиотеки на протяжении недели.