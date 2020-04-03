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«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19

03 апреля 2020 06:18
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала акция поддержки государств, наиболее пострадавших от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная библиотека Беларуси запустит бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с коронавирусом

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19-1

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19-3

По инициативе МИД нашей страны на Национальной библиотеке накануне вечером загоралась надпись «Трымайцеся! Разам мы пераможам!» Это символичный призыв к солидарности и объединению усилий всего международного сообщества для преодоления пандемии коронавируса. Слова поддержки будут транслироваться на здании библиотеки на протяжении недели.

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19-6

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19-8

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19-10

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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