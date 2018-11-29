В Минском планетарии впервые покажут проекцию звёздного неба под звуки классики

Новости Беларуси. Невероятное сочетание светового оформления и музыки. В Минском планетарии впервые покажут проекцию звездного неба под звуки классики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером купол засияет космической проекцией и наполнится игрой флейты, кларнета и фортепиано, которые погрузят всех в невероятную атмосферу. В планетарии необычная акустика, которую многие сравнивают с акустикой соборов с большими сводами. А полнокупольная проекция с использованием эффектов поможет всецело погрузиться в космическое пространство под живую музыку.

Руководство планетария уже давно намеревалось запустить проект и надеется, что он вызовет неподдельный интерес у публики. Тем более что подобный эксперимент с электронной музыкой уже имел успех. В перспективе такие концерты станут традиционными.