«Мы наденем на главную ёлку светодиодное платье»: как украсят Минск к Новому году

Скоро Новый год! Это ощущается не только по погоде, но и по внешнему облику города. В каком наряде столица будет встречать 2019-ый год?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама» – Алексей Мартынов.

С чего начинается подготовка?

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Это очень важное и трудоёмкое для нас событие. Подготовка к предстоящему Новому году началась ещё давно, вот буквально с января текущего года. Мы прорабатывали совместно с нашими коллегами какие-то концептуальные решения, как организовать основные территории: это зона Октябрьской площади, проспекта Победителей. Постепенно отрабатывались различные дизайн-концепции, варианты и графические, и планировочные. Мы прибились к какому-то определённому решению, которое сейчас реализуется.