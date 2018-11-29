«Мы наденем на главную ёлку светодиодное платье»: как украсят Минск к Новому году
Скоро Новый год! Это ощущается не только по погоде, но и по внешнему облику города. В каком наряде столица будет встречать 2019-ый год?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама» – Алексей Мартынов.
С чего начинается подготовка?
Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Это очень важное и трудоёмкое для нас событие. Подготовка к предстоящему Новому году началась ещё давно, вот буквально с января текущего года. Мы прорабатывали совместно с нашими коллегами какие-то концептуальные решения, как организовать основные территории: это зона Октябрьской площади, проспекта Победителей. Постепенно отрабатывались различные дизайн-концепции, варианты и графические, и планировочные. Мы прибились к какому-то определённому решению, которое сейчас реализуется.
Как вы придумываете концепцию?
Алексей Мартынов:
Мы пытаемся заглянуть за пределы нашей республики, к нашим соседям и подальше даже, конечно, изучаем этот опыт. Но стараемся что-то своё оригинальное, может быть, что-то в наших традициях, наших особенностях. Мы начинаем с внутреннего конкурса у себя на предприятии. И каждый из наших дизайнеров представляет своё видение, потом путем обсуждения, в том числе, с участием каких-то других структур города, мы прибиваемся к тому, каким должен быть город, как он должен быть оформлен.
Например, флажковое панно на фасаде высотного здания педуниверситета. Это наша «фишка», наша традиция, состоящая из 8 800 платочков, причём эта работа выполняется вручную. Всё это навязывается в наших цехах, потом монтируется на фасаде.
Чем вы ещё удивите Минск?
Алексей Мартынов:
В этом году наша главная ёлка на Октябрьской площади будет совершенно в новом таком презентабельном образе. Мы отказались от традиционной идеи: украшать елки путём навешивания новогодних игрушек разного дизайна. Мы над ёлкой работаем вместе с нашими коллегами из Минскгорсвета. Они делают цветовое иллюминационное оформление города и, в частности, ёлок, а мы декоративное графическое оформление. Мы наденем на эту ёлку светодиодное платье и поэтому ёлка всё время будет в динамике, всё время будет меняться её изобразительный образ. Я думаю, в первой половине декабря уже можно будет это увидеть.