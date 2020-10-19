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Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных

19 октября 2020 08:51
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Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам. Люди опасаются за свою безопасность из-за беспредела, который устраивают радикально настроенные участники протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-1

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-3

Ряд Telegram-каналов призывал людей к потасовкам и дракам с правоохранителями. Координаторы из Польши приказали идти по Партизанскому проспекту. Какое-то количество действительно вышло, перекрыв одну из главных транспортных артерий Минска. В то время, как «несогласные» гуляли, обычные люди не могли дождаться скорую помощь.  

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-6

Блокировали движение не только «добровольцы» под бчб-флагами, но и отдельные водители. Правда, быстро давили на газ, только завидев на горизонте патрульный автомобиль ГАИ. Протестующие вели себя агрессивно и даже попытались забросать камнями милицейские машины.  

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-9

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-11

В выходные минчане вынуждены были снова терпеть отсутствие метро – не работали несколько станций. Неудобства затронули и водителей, которые возвращались в столицу с могилевского направления, пришлось двигаться в объезд.  

Точное количество участников и задержанных 19 октября сообщат в МВД.  

Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных-14

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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