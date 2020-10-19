Пытались забрасывать камнями милицейские машины. Как вели себя протестующие в Минске на выходных

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам. Люди опасаются за свою безопасность из-за беспредела, который устраивают радикально настроенные участники протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд Telegram-каналов призывал людей к потасовкам и дракам с правоохранителями. Координаторы из Польши приказали идти по Партизанскому проспекту. Какое-то количество действительно вышло, перекрыв одну из главных транспортных артерий Минска. В то время, как «несогласные» гуляли, обычные люди не могли дождаться скорую помощь.

Блокировали движение не только «добровольцы» под бчб-флагами, но и отдельные водители. Правда, быстро давили на газ, только завидев на горизонте патрульный автомобиль ГАИ. Протестующие вели себя агрессивно и даже попытались забросать камнями милицейские машины.