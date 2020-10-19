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Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»

19 октября 2020 08:38
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Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»-1

В рядах демонстрантов были замечены представители радикальных анархистских группировок. Немало среди протестующих детей и подростков. Между тем, объяснить свои преступные действия, когда рассеивается эйфория толпы, может мало кто из задержанных.

Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»-4

Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»-6

Я не была уверена: митинг санкционированный или несанкционированный. Я позвала друга. Я очень виновата.

Перед другом?

Да. Мне больше всего жаль его. Это я его спровоцировала пойти. Он точно незаслуженно. Я почитала и решила поддержать.

Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»-9

Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу.

Почему вы раньше про это не думали?

Ну, как-то не думалось.

Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»-12

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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