Участница акции протестов: «Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу»

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рядах демонстрантов были замечены представители радикальных анархистских группировок. Немало среди протестующих детей и подростков. Между тем, объяснить свои преступные действия, когда рассеивается эйфория толпы, может мало кто из задержанных.
Я не была уверена: митинг санкционированный или несанкционированный. Я позвала друга. Я очень виновата.
Перед другом?
Да. Мне больше всего жаль его. Это я его спровоцировала пойти. Он точно незаслуженно. Я почитала и решила поддержать.
Я боюсь, что родители сильно расстраиваются по этому поводу.
Почему вы раньше про это не думали?
Ну, как-то не думалось.
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