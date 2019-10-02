Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»

Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город».

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Ситуация сложилась следующая: уже, как говорится, поезд ушел. Там, где целесообразно было построить перехватывающие сооружения, сегодня там, вообще, построены, в основном, торговые центры.