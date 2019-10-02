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Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»

02 октября 2019 12:13
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Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город».

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Ситуация сложилась следующая: уже, как говорится, поезд ушел. Там, где целесообразно было построить перехватывающие сооружения, сегодня там, вообще, построены, в основном, торговые центры.

Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»-1

Некоторые торговые центры заложили определённое количество перехватывающих парковочных мест.

Петр Прудников:
Когда выдавались разрешения на строительство этих центров, и рассчитывалась потребность в жилых местах, городом ставилось немного другое требование, по тем временам. То есть для обеспечения в хранения в ночное время транспорта жителей ближайших районов. То есть такого посыла, как перехват, скорее всего, тогда не было. Те территории, которые торговым центрам принадлежат, они и используются как перехватывающая парковка.

Насколько это устраивает владельцев торговых центров?

Петр Прудников:
Есть всегда конфликт интересов. Поэтому смириться надо. Они пытались устанавливать там платы. Позиция города такая, что надо давать возможность парковаться и тем, кто едет на работу.

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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