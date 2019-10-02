В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

Новости Беларуси. В Овальном зале началась осенняя сессия – последняя в истории шестого созыва. Парламентариям предстоит рассмотреть 38 законопроектов, только 10 из них – в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общем над поправками работал именно этот созыв, и депутаты хотят ратифицировать большинство документов сами. В их числе и проект бюджета на 2020 год. Работа над главным финансовым документом должна завершиться к середине ноября. Впрочем, самым важным документом профильная комиссия занимается ещё с весны.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Резервы развития экономики, как подчеркнул и Президент, у нас имеют место, и рост ВВП, и развитие бизнеса – созданы условия и результат будет. Важно отметить, что расходы бюджета растут, их нельзя сокращать, потому что ключевые задачи и направления мы должны исполнить в 2020 году по тем параметрам, которые определены программой развития.

В повестке первого дня седьмой сессии – новый проект закона о естественных монополиях, изменения в законы о лекарственных средствах, о рекламе. Также парламентарии поддержали ужесточение ответственности за курение электронных сигарет.