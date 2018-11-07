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«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке

07 ноября 2018 13:46
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Новости Беларуси. Для тех, кто по крупицам собирает историю. В Слуцке торжественно открыли зональный государственный архив. Трехэтажное здание возводили «с нуля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-1

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-3

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-5

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-7

Здесь предусмотрены читальный и выставочный залы, а также современные системы кондиционирования и вентиляции. В открытом доступе сведения из 150 тысяч дел: о людях, предприятиях и организациях. Хранится в архиве будут документы из Слуцкого, Любаньского, Стародорожского, Копыльского и Солигорского районов.

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-10

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Здание прекрасно, оно соответствует своему функционалу. Это индивидуальный проект. Здесь учтены все особенности хранения документов. Большее значение он, конечно, имеет для региона, но здесь завязаны пять регионов. Это зональный архив. Пять районов будут хранить здесь документы. Конечно, он значим для области.

Самый старый документ в архиве датируется 1944 годом. Всего здание рассчитано на 440 тысяч единиц хранения. Однако на данный момент пространство занято лишь на треть. Это значит, что дополнительные площади у Слуцкого зонального архива есть на несколько десятилетий вперед.

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-13

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-15

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке-17

# Национальный архив Беларуси # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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