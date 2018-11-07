«Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию. События осени 1917 года стали одними из самых значимых в XX столетии.

В летописи человечества Октябрьская революция стала символом обновления и новых надежд на светлое будущее. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко.