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  • «Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

«Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

07 ноября 2018 11:27
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Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию. События осени 1917 года стали одними из самых значимых в XX столетии.

В летописи человечества Октябрьская революция стала символом обновления и новых надежд на светлое будущее. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С той поры минуло уже больше ста лет. Можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение. Современная Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений – главные факторы консолидации белорусского общества.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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