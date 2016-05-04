«Пьяных» аварий стало меньше: какие меры ГАИ повлияли и чем помогли пользователи соцсетей

Новости Беларуси. Количество «пьяных» ДТП с начала года снизилось вдвое. В ГАИ отмечают, арифметика проста: чем выше ответственности, тем меньше желания пересекать запретную черту. О том, как изменилась ситуация на дороге, – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Они не чувствуют скорости. Не помнят о правилах и целенаправленно их не соблюдают. Идут на таран встречных авто и не замечают пешеходов. И словно не хотят понимать: цена хмельного развлечения – жизнь. Но перед законом равны все, а он в действии. Только с начала этого года количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось вдвое.

Отмечают в ГАИ и помощь со стороны сознательных водителей. Алексей и Константин участник группы в социальных сетях, в которой по всей стране состоит почти 4 тысячи человек. Они не остаются в стороне, замечая на дороге тех, кто ведёт себя неадекватно и рискует не только собой.

Алексей Коноплицкий, водитель:

Автомобиль очень странно двигался – то вправо, то влево. Казалось, что водитель был пьяным. Позвонили в 102. Был такой нюанс, когда нам разрешили проехать на красный сигнал светофора. Инспектора не успевали, сказали по телефону: «Мы не успеваем, проезжайте на красный, чтобы задержать его, только аккуратно». Уже через пару минут и они его поймали.

Константин Кучура, водитель:

Каждый раз, когда мы видим на дороге что-нибудь подобное, либо подозреваем, что кто-то едет как-то неадекватно, может быть, пьян, мы сообщаем в службу ГАИ.

Максим Слиж, СТВ:

А ещё одна мера действует на упреждение. Людей, которые, не успев получить заветную карточку, попались пьяными за рулем, лишают возможности за этот самый руль садиться на три года. Раньше, заплатив штраф, они могли сдавать экзамен в ГАИ уже на следующий день. Теперь у почитателей пикантного отдыха будет время подумать над градусом вопроса.

Размышляет и общественность. Одни говорят о жестком подходе и критикуют, другие соглашаются. А статистика говорит сама за себя. Пик нетрезвой аварийности пришелся на 2009 год – более 1000 ДТП. Затем резкое снижение и как итог: в этом году 51 одна авария – наполовину меньше, чем в прошлом.