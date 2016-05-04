БелАЭС и раскопки древнего города: где этим летом будут работать студотрядовцы

Новости Беларуси. Сегодня на площади Государственного флага в Минске дали старт летнему трудовому семестру. Планируется, что работу в студотрядах в этом году получат более 70 тысяч юношей и девушек. О романтике стройотрядовского движения – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Старт летнему трудовому семестру дан на площади Государственного флага. По традиции сюда съехались ребята со всей Беларуси. Летом они будут работать на социально значимых объектах. А сегодня командирам профильных отрядов вручили символичные трудовые путевки.

Планируется, что работать в студотрядах этим летом будет 70 тысяч человек. Некоторым молодым людям повезло попасть на знаковые объекты. К примеру, Белорусская АЭС. Сюда отправится более 400 человек. Среди них и Андрей Платун. Студент БНТУ едет в Островец уже во второй раз. Говорит, что прошлый трудовой семестр был хоть и непростым, но пролетел незаметно.

Андрей Платун, студент Белорусского государственного национального технического университета:

Работали вахтовым методом: по 10 часов 6 дней в неделю. И получили соответствующую зарплату. Всех все устроило. Потом можно будет внукам рассказывать, что я когда-то работал в стройотряде на атомной станции.

Несмотря на то, что многие заняты на стройках, выбор есть и у остальных. Ребята работают в полях и помогают аграриям убирать урожай, проводят летние смены в детских оздоровительных лагерях. Нововведение Года культуры — археологические отряды. В Гомельской области молодые люди примут участие в раскопках древнего города. Найдется работа и для будущих врачей.

Яна Орловская, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Мы будем работать в больницах, получать новый опыт. Также сможем немного заработать. Ознакомимся с профессией, с коллегами.

А тем временем некоторые поедут покорять трудовые горизонты за рубеж. Педагогические отряды отправятся в Ростовскую, Курскую и Московские области России. По обмену приедут к нам и ребята из соседней страны.

Сергей Клишевич, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Это сегодня важная такая составляющая нашей дружбы между народами, между молодежью, между студенчеством. Мы обмениваемся постоянно. Ребята едут за романтикой, за новыми знакомствами, за новыми впечатлениями.

А уже сегодня молодые люди с лопатой в руках взялись за работу на территории мемориального комплекса «Тростенец». В рамках акции «Цветы Великой Победы» они высадили саженцы яблонь. Ровно 75 – в честь годовщины начала войны. Символично и то, что каждому отряду будут присвоены имена Героев Советского Союза. Это своего рода дань ветеранам в преддверии Дня Победы.