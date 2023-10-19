Более 400 делегатов из 10 стран. Международный библиотечный конгресс открывается в Минске. Сегодня и завтра во время мероприятия, приуроченного к Году мира и созидания, говорить будут о библиотеках как феномене культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.