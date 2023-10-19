Более 400 делегатов из 10 стран. Международный библиотечный конгресс открывается в Минске. Сегодня и завтра во время мероприятия, приуроченного к Году мира и созидания, говорить будут о библиотеках как феномене культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алмаз знаний собирает гостей из ближнего и дальнего зарубежья – Азербайджана, Армении, Индонезии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. А также белорусских руководителей и специалистов крупнейших библиотек, музеев, издательств, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений. Уже 10 лет конгресс остается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения проблем и тенденций в библиотечном сообществе. В программе мероприятия – пленарное и секционные заседания, презентации и доклады, выставка издательской продукции.