Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске

Это уже 14 по счету «белорусская» кулинарная неделя. В этот раз преимущество отдавали сезонным овощам и фруктам.

Григорий Азаренок, СТВ: Смачна есці. В столице началась неделя белорусской кухни. Специально для этого были воссозданы старинные рецепты. Любой, даже самый утонченный, гурман останется доволен.

Новости Беларуси. Неделя белорусской кухни порадует лакомствами по старинным рецептам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Даже произносить эти слова приятно! Нам повезло пообщаться с автором кулинарных шедевров и узнать несколько секретов.

Более 70 кафе и ресторанов предлагают минчанам салат из ранней капусты с редисом, щи из щавеля с мясом, пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты.

Елита Дирсе, шеф-повар:

Соуса, специи – все то же самое используется,

как в старых рецептах, но с добавлением каких-то новых изюминок.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

И мясоеды, и те, кто придерживается поста, для всех можно будет найти что-то интересное и полезное для себя.