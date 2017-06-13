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Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске

13 июня 2017 19:17
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Новости Беларуси. Неделя белорусской кухни порадует лакомствами по старинным рецептам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Смачна есці. В столице началась неделя белорусской кухни. Специально для этого были воссозданы старинные рецепты. Любой, даже самый утонченный, гурман останется доволен.

Это уже 14 по счету «белорусская» кулинарная неделя. В этот раз преимущество отдавали сезонным овощам и фруктам.

Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске-1

Более 70 кафе и ресторанов предлагают минчанам салат из ранней капусты с редисом, щи из щавеля с мясом, пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты.

Даже произносить эти слова приятно! Нам повезло пообщаться с автором кулинарных шедевров и узнать несколько секретов.

Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске-4

Елита Дирсе, шеф-повар:
Соуса, специи – все то же самое используется,

как в старых рецептах, но с добавлением каких-то новых изюминок.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
И мясоеды, и те, кто придерживается поста, для всех можно будет найти что-то интересное и полезное для себя.

# общество # Фестиваль # Фотофакт # Яна Гурская # Григорий Азарёнок # Елита Дирсе

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