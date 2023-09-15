Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением

Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск пытается наладить диалог с Варшавой. Но польские политики создают из Беларуси образ агрессора. Не самый лучший электоральный ход в преддверии выборов. Других решений нет. Как и другой информационной риторики. На западном векторе все без перемен. Этой темы президенты коснулись, отвечая на вопросы журналистов.