Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением
Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск пытается наладить диалог с Варшавой. Но польские политики создают из Беларуси образ агрессора. Не самый лучший электоральный ход в преддверии выборов. Других решений нет. Как и другой информационной риторики. На западном векторе все без перемен. Этой темы президенты коснулись, отвечая на вопросы журналистов.
Владимир Путин, президент России:
Есть одна страна, которая считает, что она исключительная – это США. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Это ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае – просто руками украинской армии. Считает эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать.
Внешняя повестка в последние годы весьма схожа. Но ярче слов события. Политические и бизнес-элиты Старого Света признают: без российского сырья экономика еврозоны значительно просела. Не обнадеживающие заявления для внешнего рынка энергоресурсов сделал и наш президент.
Лукашенко – Путину: «Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось». Подробности.
Приоритеты поменялись. Вместо внешних продаж – ставка на внутренний поиск точек роста. Эти моменты президенты, конечно, тоже обсудили. Плюс впереди новый финансовый год.
Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции, старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН:
Какие планы у России есть экономические на следующий год, это обсуждается вместе с белорусскими союзниками, чтобы в эти интересы, планы встраивать и белорусский интерес. Это важно и правильно с учетом того уровня отношений, который между нами есть.
Весьма символично, что эта встреча состоялась перед Днем народного единства в Беларуси. Часы союзной интеграции сверены. Идут, как и положено. Решения и действия без спешки и опозданий.
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