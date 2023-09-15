Семинар по нормотворческой деятельности провели в Минске по инициативе Администрации Президента

Новости Беларуси. О нормотворческой деятельности говорили сегодня, 15 сентября, в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Семинар прошел по инициативе Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он охватил около 100 представителей государственного управления и местных органов власти. Принять участие можно было и в онлайн-формате. Для этого была организована видеотрансляция. Главная цель встречи – выявление, обсуждение и поиск путей разрешения актуальных вопросов, возникающих в нормотворческом процессе, с учетом положений обновленной Конституции. На семинаре также рассмотрели аспекты формирования правовой системы страны и нормотворчества, в частности с учетом принятой главой государства Концепции правовой политики Беларуси и изменений Закона «О нормативных правовых актах».