Минсельхозпрод отмечает более высокую урожайность картофеля и сахарной свёклы, чем в 2022-м

Новости Беларуси. Основа эффективного функционирования животноводства – крепкая кормовая база. В Дзержинском районе аграрии совместно с учеными проводят эксперимент по заготовке кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай на полях обрабатывают специальными препаратами, которые ускоряют созревание. Происходит так называемая «подсушка». Уникальную технологию разработали в Институте защиты растений. Как отмечают в Минсельхозпроде, способ уборки кукурузы с подсушиванием уже экономически оправдан. Благодаря такой технологии увеличивается производительность комбайна и снижаются потери при обмолоте початков. Сейчас уборка кукурузы на зерно идет в четырех областях.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Одновременно с уборкой зерновых культур ведутся работы по уборке картофеля, которого уже убрано порядка 24 %. Урожайность его также выше прошлогодней практически на 22 центнера с гектара. Также приступили сельхозорганизации к уборке сахарной свеклы. На текущую дату убрано немногим более 11 %. Урожайность радует – практически на 100 центнеров с гектара выше прошлогодней.

Кампанию по кормовой группе завершат 15 октября. Уборку овощей и кукурузы планируют окончить в начале ноября.