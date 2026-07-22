Прямой эфир

Арина Соболенко возглавила женский спискок участников US Open

22 июля 2026 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ассоциация тенниса США опубликовала предварительные листы участников заключительного в сезоне мейджора – US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский список прогнозируемо возглавила наша Арина Соболенко. Также в числе соискательниц наград Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Мирра Андреева, Ига Швентек и многие другие. Из-за травм отсутствуют Виктория Мбоко и Хейли Баптист. В основе нет сестер Уильямс. Однако не исключено, что они получат уаилд-кард. Что до других белорусок, то в квалификации практически гарантировано сыграют Александра Саснович и Ирина Шиманович. 

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейный клуб «Брест» выиграл первый спарринг нового сезона
22 июля 2026 11:33

Хоккейный клуб «Брест» выиграл первый спарринг нового сезона

Белорусские шахматисты допущены к соревнованиям под национальным флагом
22 июля 2026 11:25

Белорусские шахматисты допущены к соревнованиям под национальным флагом

В Минске стартовал международный турнир по хоккею на траве Кубок сильнейших спортсменов
21 июля 2026 20:10

В Минске стартовал международный турнир по хоккею на траве Кубок сильнейших спортсменов