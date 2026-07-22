Арина Соболенко возглавила женский спискок участников US Open

Ассоциация тенниса США опубликовала предварительные листы участников заключительного в сезоне мейджора – US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский список прогнозируемо возглавила наша Арина Соболенко. Также в числе соискательниц наград Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Мирра Андреева, Ига Швентек и многие другие. Из-за травм отсутствуют Виктория Мбоко и Хейли Баптист. В основе нет сестер Уильямс. Однако не исключено, что они получат уаилд-кард. Что до других белорусок, то в квалификации практически гарантировано сыграют Александра Саснович и Ирина Шиманович.