Как обращаться с электроприборами и куда звонить при пожаре? Вот как обучают безопасности в минском детском саду

Новости Беларуси. Как обучают безопасности в минском детском саду, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Как обучают безопасности в минском детском саду, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Можно включать плиту только с родителями, нельзя играть со спичками.
Нельзя одному включать электроприборы. Надо всегда, когда выходишь из дома, выключить все.
Нельзя оставлять в лесу костер непотушенный.
Я соблюдаю всегда правила пожарной безопасности.
Утро в детском саду № 138 началось с главного урока. Поведение во время пожара и на дороге, безопасность на воде, на улице и дома – все эти навыки малыши усвоили и закрепили с помощью интересных заданий, загадок и, конечно же, веселых игр.
– Я слышу какой-то звук.
– Это сирена пожарной машины.
– Что это за звук? Сирена пожарной машины. А когда я слышу звук сирены пожарной машины, что надо делать? Пожарным надевать специальную форму.
Так, в холле первого этажа развернулось целое действо. Началось все со сказки о непослушной спичке, а продолжилось настоящим перформансом с языками пламени и спешащими на помощь спасателями.
Осуществить мечту и почувствовать себя ненадолго Бэтменами смогли воспитанники старшей группы. Ну а после представления ребят ждали не менее серьезные испытания – пожарные соревнования. И битва между командами «Пламя» и «Огонек», стоит заметить, развернулась нешуточная.
Мало кто знает, что такому задорному путешествию в страну безопасности предшествует долгая и кропотливая работа. Педагоги не устают ежедневно повторять о самом важном.
Ирина Процко, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 138 г. Минска»:
В нашем учреждении уделяется большое внимание безопасности детей. Мы занимаемся с ними не только в рамках своей группы на занятиях, но также наши холлы оснащены всеми необходимыми стендами, пособиями\. играми, которыми мы можем пользоваться ежедневно. Мы можем свободно выходить в холлы, подходить к любому из этих стендов, заниматься с детьми. Играть в игры, читать сказки, а также смотреть различные презентации, мультфильмы. Каждое утро мы с ребятами проводим беседы по безопасности – о том, как правильно себя вести в группе и на улице. Это обязательно. Для того чтобы они помнили, как правильно себя вести, чтобы нигде не упасть, не удариться.
А пока бравые спасатели пытались попасть в цель, средняя группа вовсю повторяла правила дорожного движения.
Оксана Ярмошук, заведующая ГУО «Ясли-сад № 138 г. Минска»:
Девиз педагогического коллектива нашего учреждения дошкольного образования – «Детский сад для детей». У нас созданы условия, предметно-пространственная среда. Мы задействовали для этого холлы, переходы, различные светлые лестничные проемы. У нас организованы центры безопасности. Также у нас имеются уголки безопасности во всех возрастных группах. Которые наполнены различным дидактическим материалом, развивающим и игровым оборудованием, направленным на формирование безопасной жизнедеятельности у детей.
Поэтому вопросов – кому уступить дорогу, можно ли играть недалеко от проезжей части в футбол и для чего нужна «зебра» – будем надеяться, у воспитанников детского сада номер 138 больше не возникнет.
Подключились к масштабному празднику безопасности и сотрудники МЧС.
Знаете ли вы, герои какого мультфильма пришли к вам в гости?
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
С детьми дошкольного возраста мы работаем в формате игры. Таким образом, мероприятия позволяют им прививать навыки безопасного поведения. К слову, на одном из таких мероприятий герои мультфильма «Волшебная книга» пришли в гости к детям и научили их правилам безопасного поведения. Они не только спасали игрушки и изучали алгоритмы поведения в случае пожара или других чрезвычайных ситуациях, но и, конечно же, усваивали навыки, чтобы не только самим знать, как не попадать в чрезвычайные ситуации, но и чтобы напоминать родителям, как стоит себя вести, чтобы избежать таких происшествий.
А чтобы ребята наглядно знали, что может произойти в реальной жизни, им показали предметы, привезенные с пожаров. А также вместе с инспекторами пропаганды мальчики и девочки повторили номера экстренных служб.
Ольга Мельченко:
Если говорить о статистике, то, к примеру, пожары по причине детской шалости в Минске происходят не так часто. С начала года произошло три таких случая, при этом различного рода чрезвычайные ситуации, в которые попадают дети, происходят чаще. Ребенок может неосторожно попасть в какое-либо отверстие и требуется помощь МЧС либо неосторожно использовать игрушку. Нередко бывают ситуации, когда мы спасаем детей с различных строек, поэтому, безусловно, и мы рассказываем детям о том, как себя вести, чтобы не попадать в чрезвычайные ситуации. Нужно быть аккуратными. Нужно немножко тормозить себя в случае, если очень хочется зайти туда, куда обычно не разрешают родители. И, конечно же, и родителям напоминаем, как обучать своего ребенка, как рассказывать ему, где можно гулять, а где нельзя. Таким образом формируем и культуру безопасности жизнедеятельности.
А сейчас самое время для небольшого блица.
– Сколько сигнальных цветов у светофора для пешехода?
Кристина Серафимович:
Два сигнальных цвета – это красный и зеленый. Красный – стой, зеленый – иди.
– Как называется место, предназначенное для пересечения пешеходом проезжей части?
– Пешеходный переход.
– Дамир, скажи, пожалуйста, можно ли пользоваться розеткой?
Дамир Кунцевич:
Нет, нельзя. Надо просить взрослых, чтобы они включили или выключили электроприборы.
– А что делать, если звонят в дверь, а ты дома один?
– Никому не открывать, потому что у родителей есть ключи. Если есть телефон, позвонить родителям. Если родители не отвечают, то в милицию или по номеру 112 в МЧС.
– Степа, если ты попал в реке в сильное течение, что ты будешь делать?
Степан Шавейко:
Плыть по нему, стараясь приблизиться к берегу.
– А какие спасательные средства используются на воде?
– Спасательный круг, спасательный жилет, спасательная лодка, нарукавники и шары.
– А где вообще можно купаться?
– Там, где есть знак «Купаться разрешено».
– Арина, ты гуляешь на природе, и на тебя бежит собака. Что ты будешь делать?
Арина Лешкевич:
Стоять на месте и не двигаться. Собака тебя понюхает и убежит.
– А можно ли срывать и есть незнакомые ягоды?
– Нет, нельзя. Потому что они могут быть ядовитыми.
Что ж, малыши усвоили пройденный материал на десятку. Теперь и нам, взрослым, будет не лишним пройти этот экзамен вместе со своими детьми, вспомнив азбуку безопасности от а до я.