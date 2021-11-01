Как обращаться с электроприборами и куда звонить при пожаре? Вот как обучают безопасности в минском детском саду

Новости Беларуси. Как обучают безопасности в минском детском саду, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Можно включать плиту только с родителями, нельзя играть со спичками. Нельзя одному включать электроприборы. Надо всегда, когда выходишь из дома, выключить все.

Нельзя оставлять в лесу костер непотушенный. Я соблюдаю всегда правила пожарной безопасности. Утро в детском саду № 138 началось с главного урока. Поведение во время пожара и на дороге, безопасность на воде, на улице и дома – все эти навыки малыши усвоили и закрепили с помощью интересных заданий, загадок и, конечно же, веселых игр.

– Я слышу какой-то звук.

– Это сирена пожарной машины.

– Что это за звук? Сирена пожарной машины. А когда я слышу звук сирены пожарной машины, что надо делать? Пожарным надевать специальную форму.

Так, в холле первого этажа развернулось целое действо. Началось все со сказки о непослушной спичке, а продолжилось настоящим перформансом с языками пламени и спешащими на помощь спасателями.

Осуществить мечту и почувствовать себя ненадолго Бэтменами смогли воспитанники старшей группы. Ну а после представления ребят ждали не менее серьезные испытания – пожарные соревнования. И битва между командами «Пламя» и «Огонек», стоит заметить, развернулась нешуточная. Мало кто знает, что такому задорному путешествию в страну безопасности предшествует долгая и кропотливая работа. Педагоги не устают ежедневно повторять о самом важном.

Ирина Процко, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 138 г. Минска»:

В нашем учреждении уделяется большое внимание безопасности детей. Мы занимаемся с ними не только в рамках своей группы на занятиях, но также наши холлы оснащены всеми необходимыми стендами, пособиями\. играми, которыми мы можем пользоваться ежедневно. Мы можем свободно выходить в холлы, подходить к любому из этих стендов, заниматься с детьми. Играть в игры, читать сказки, а также смотреть различные презентации, мультфильмы. Каждое утро мы с ребятами проводим беседы по безопасности – о том, как правильно себя вести в группе и на улице. Это обязательно. Для того чтобы они помнили, как правильно себя вести, чтобы нигде не упасть, не удариться. А пока бравые спасатели пытались попасть в цель, средняя группа вовсю повторяла правила дорожного движения.

Оксана Ярмошук, заведующая ГУО «Ясли-сад № 138 г. Минска»:

Девиз педагогического коллектива нашего учреждения дошкольного образования – «Детский сад для детей». У нас созданы условия, предметно-пространственная среда. Мы задействовали для этого холлы, переходы, различные светлые лестничные проемы. У нас организованы центры безопасности. Также у нас имеются уголки безопасности во всех возрастных группах. Которые наполнены различным дидактическим материалом, развивающим и игровым оборудованием, направленным на формирование безопасной жизнедеятельности у детей. Поэтому вопросов – кому уступить дорогу, можно ли играть недалеко от проезжей части в футбол и для чего нужна «зебра» – будем надеяться, у воспитанников детского сада номер 138 больше не возникнет.

Подключились к масштабному празднику безопасности и сотрудники МЧС. Знаете ли вы, герои какого мультфильма пришли к вам в гости?

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

С детьми дошкольного возраста мы работаем в формате игры. Таким образом, мероприятия позволяют им прививать навыки безопасного поведения. К слову, на одном из таких мероприятий герои мультфильма «Волшебная книга» пришли в гости к детям и научили их правилам безопасного поведения. Они не только спасали игрушки и изучали алгоритмы поведения в случае пожара или других чрезвычайных ситуациях, но и, конечно же, усваивали навыки, чтобы не только самим знать, как не попадать в чрезвычайные ситуации, но и чтобы напоминать родителям, как стоит себя вести, чтобы избежать таких происшествий.

А чтобы ребята наглядно знали, что может произойти в реальной жизни, им показали предметы, привезенные с пожаров. А также вместе с инспекторами пропаганды мальчики и девочки повторили номера экстренных служб. Ольга Мельченко:

Если говорить о статистике, то, к примеру, пожары по причине детской шалости в Минске происходят не так часто. С начала года произошло три таких случая, при этом различного рода чрезвычайные ситуации, в которые попадают дети, происходят чаще. Ребенок может неосторожно попасть в какое-либо отверстие и требуется помощь МЧС либо неосторожно использовать игрушку. Нередко бывают ситуации, когда мы спасаем детей с различных строек, поэтому, безусловно, и мы рассказываем детям о том, как себя вести, чтобы не попадать в чрезвычайные ситуации. Нужно быть аккуратными. Нужно немножко тормозить себя в случае, если очень хочется зайти туда, куда обычно не разрешают родители. И, конечно же, и родителям напоминаем, как обучать своего ребенка, как рассказывать ему, где можно гулять, а где нельзя. Таким образом формируем и культуру безопасности жизнедеятельности. А сейчас самое время для небольшого блица.

– Сколько сигнальных цветов у светофора для пешехода? Кристина Серафимович:

Два сигнальных цвета – это красный и зеленый. Красный – стой, зеленый – иди.

– Как называется место, предназначенное для пересечения пешеходом проезжей части?

– Пешеходный переход.

– Дамир, скажи, пожалуйста, можно ли пользоваться розеткой? Дамир Кунцевич:

Нет, нельзя. Надо просить взрослых, чтобы они включили или выключили электроприборы.

– А что делать, если звонят в дверь, а ты дома один?

– Никому не открывать, потому что у родителей есть ключи. Если есть телефон, позвонить родителям. Если родители не отвечают, то в милицию или по номеру 112 в МЧС.

– Степа, если ты попал в реке в сильное течение, что ты будешь делать? Степан Шавейко:

Плыть по нему, стараясь приблизиться к берегу.

– А какие спасательные средства используются на воде?

– Спасательный круг, спасательный жилет, спасательная лодка, нарукавники и шары.

– А где вообще можно купаться?

– Там, где есть знак «Купаться разрешено».