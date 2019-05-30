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Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей

30 мая 2019 19:50
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Новости Беларуси. Интерактивный парк, музей, цирк, картинг и скалодром: в столице разработали уникальную интернет-карту для детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей-1

Это своего рода путеводитель по основным достопримечательностям города. Каждое место с описанием, фото, а в некоторых случаях – с виртуальным туром и 3D-панорамой.

Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей-4

Каждый ребёнок теперь может найти занятие по душе за считанные минуты. Особенно это актуально в преддверии летних каникул.

Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей-7

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:
Через две-три недели мы планируем запустить мобильное приложение, которое будет в открытом доступе, его можно будет скачать и пользоваться так же, как интернет-сайтом. Не всегда мы можем сидеть дома за компьютером, можем путешествовать со своим планшетом и мобильным телефоном прямо по городу, отмечать интересные места, делиться ссылками с друзьями, фотографировать и сбрасывать нам информацию на сайт.

Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей-10

Воспользоваться картой смогут и иностранные гости. Она поддерживает три языка: белорусский, русский и английский. В дальнейшем путеводитель дополнится новыми объектами. Путешествовать по Минску онлайн теперь можно на сайте MapMinsk.ru 

# Технологии # общество # Алла Бенедиктович # Фотофакт

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