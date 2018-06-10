Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

Новости Беларуси. Накануне по всей Беларуси прошли выпускные вечера. Всего попрощались со школой около 60 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске же на свой первый в жизни бал собралось порядка 10 тысяч вчерашних школьников. Во Дворце детей и молодёжи – аттестаты получили выпускники 22-ой гимназии. В этом году с золотой медалью здесь закончили учёбу 15 человек, ещё три получили серебряную.