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Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

10 июня 2018 12:34
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Новости Беларуси. Накануне по всей Беларуси прошли выпускные вечера. Всего попрощались со школой около 60 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой -1

В Минске же на свой первый в жизни бал собралось порядка 10 тысяч вчерашних школьников. Во Дворце детей и молодёжи – аттестаты получили выпускники 22-ой гимназии. В этом году с золотой медалью здесь закончили учёбу 15 человек, ещё три получили серебряную.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой -4

Число выпускников в 2018 году по сравнению с 2017 увеличилось почти на тысячу. Впереди у них немало испытаний: сдача централизованного тестирования и выбор будущей профессии.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой -6

# Выпускной # общество # Фотофакт

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