Похорошел, стал более обустроенным: Наталья Кочанова о том, каким Новополоцк встречает юбилей

Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – празднует 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых молодых городов страны, центр нефтеперерабатывающей отрасли с динамично развивающимися промышленностью и социальной сферой. С Днем рождения Новополоцк поздравили Президент Беларуси, почетные гости из городов-побратимов, местные жители. К ним присоединилась и наш корреспондент Анастасия Бут.

Яркие и креативные. Молодые и умудренные опытом. Настоящие труженики. Это все они – люди, которые сегодня создают историю родного Новополоцка. Города, который вызывает восторг у приезжих, словно у детей – взмывающие в небо шары.

Анастасия Бут, СТВ:

60 лет назад на левом берегу Западной Двины появились первые палатки, в которых жила молодежь. Это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. Возводили крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод, а вместе с ним и город. Собственно, здесь он начался, а первыми жителями молодого Новополоцка стали приезжие строители.

Сегодня здесь живут более 100 тысяч человек. Средний возраст – 40 лет. Поистине молодой и перспективный город, где стабильно работают заводы и фабрики, развивается образование и рождаются новые семьи.

Денис Атрафеменок, житель Новополоцка:

Мы здесь познакомились, женились, наш ребенок здесь родился. Мы сами здесь выросли. Екатерина Атрафеменок, жительница Новополоцка:

Это молодой город, желаю ему процветания, стремления в будущее с новыми целями.

Алена Ващенко, жительница Новополоцка:

И нет места для меня милее, именно здесь я хочу пригодиться.

Новополоцк первым в стране официально стал «городом, дружественным детям». А Год малой родины встречает в статусе культурной столицы Беларуси. Сегодня жители нефтеграда принимают еще и поздравления с юбилеем, в том числе от Александра Лукашенко. Их передала глава администрации Президента Наталья Кочанова, которая ранее была мэром Новополоцка.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Изменился, как и вся наша страна. Похорошел, стал более красивым, обустроенным. Он действительно динамично развивающийся. Каждый год здесь что-то меняется. И я думаю, что та лучшая перспектива еще впереди.

Олег Васильев, житель Скадовска (Украина):

Разрешите от имени города-побратима Скадовска поздравить вас с этим большим юбилеем. Наши связи – мы приехали для того, чтобы они продолжались. Чтобы был обмен детьми, чтобы был обмен делегациями, чтобы мы, возможно, больше учились у вас.