«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Новости Беларуси. Трогательный момент для тех, кто прощается со школой: в Беларуси этой ночью на выпускные вечера соберутся порядка 60 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске по традиции самые зрелищные прощания с альма-матер в суворовском военном училище и специализированном лицее МВД. Масштабы праздника оценила корреспондент Оксана Семашко.

Еще пять лет назад простой парень из Барановичей Андрей мечтал поступить в Минское суворовское. Время учебы в училище пролетело быстро. Уже сегодня вице-сержант Сазонович получил аттестат и золотую медаль из рук министра обороны. Юноша уже поступил в Медуниверситет на военного врача.

Андрей Сазонович, выпускник Минского суворовского военного училища:

Здесь мы становимся настоящими мужчинами. Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами. Здесь мы понимаем ценность времени, так как свободного у нас немного. Мы знаем, что нужно делать и когда. Также здесь учимся ставить перед собой цели и достигать их.

Это уже 62-й выпуск Минского суворовского училища. Такое же число сегодня и выпускников.

Оксана Семашко, СТВ:

Плечом к плечу в форме курсантов на этом плацу они стоят в последний раз. Пять лет учебы для каждого из них – уже история.

Получив заветные погоны «с крабом», суворовцы по традиции осыпали себя монетами на удачу. Большинство выпускников кузницы мужского благородства продолжат военную карьеру.

Николай Самец, выпускник Минского суворовского военного училища:

Когда я пришел, был маленький, ничего еще не знал. Вообще ничего. Надел эту красивую форму. Это действительно большая школа жизни, которая закалила наш внутренний характер, подготовила нас к профессии защитника родины.

Свои аттестаты сегодня получили и 41 выпускник специализированного лицея МВД. Ребята попрощались со знаменем своей альма-матер.

Александр Иовец, выпускник специализированного лицея МВД Беларуси:

Жалко. Ко всему привыкли, уже уходить и не хочется.

А вот в Бресте сотни выпускников не просто шагнули во взрослую жизнь, а зашли в нее можно сказать через парадную дверь – по главной улице города. Апогей бала «Алые паруса» – масштабное шествие вчерашних школьников.

Дарья Пронько, выпускница:

В последние месяцы очень сблизились с одноклассниками, все стали одной дружной семьей. Не хочется уходить. Долго готовилась к этому вечеру и Александра Туча. Девушка мечтает выучить испанский и стать переводчиком.

Александра Туча, выпускница:

Очень жалко заканчивать школу. Наворачиваются слезы.