В Марьиной Горке прошли торжества в честь чудотворной Марьиногорской иконы Божией Матери

Новости Беларуси. В Марьиной Горке 9 июня прошли торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворного образа Марьиногорской иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Марьиной Горке 9 июня прошли торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворного образа Марьиногорской иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Празднование состоялось в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Возглавил литургию Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Историю иконы связывают с чудесным исцелением местных жителей еще в начале XIX века. Поклониться святыне пришли сотни паломников.
Павел Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый раз, когда мы говорим о той или иной иконе Божьей Матери, то мы понимаем, что у нас Матерь Божья только одна. Но через свои образы она проявляла ту или иную помощь людям самым разным образом. Именно поэтому люди чтут образы Пресвятой Богородицы.
Замечательный праздник. Хочется пожелать, чтобы как сегодня погода такая замечательная, как сегодня настроение у наших людей самое доброе и хорошее, чтобы оно было всегда, потому что с нами Бог.
Торжества в честь чудотворной иконы традиционно проходят в июне, и с каждым годом привлекают все больше паломников. Примечательно, что образ Марьиногорской иконы Божьей Матери написан на холсте в белорусской иконописной традиции.