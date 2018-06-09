В Марьиной Горке прошли торжества в честь чудотворной Марьиногорской иконы Божией Матери

Павел Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Каждый раз, когда мы говорим о той или иной иконе Божьей Матери, то мы понимаем, что у нас Матерь Божья только одна. Но через свои образы она проявляла ту или иную помощь людям самым разным образом. Именно поэтому люди чтут образы Пресвятой Богородицы.

Замечательный праздник. Хочется пожелать, чтобы как сегодня погода такая замечательная, как сегодня настроение у наших людей самое доброе и хорошее, чтобы оно было всегда, потому что с нами Бог.