Путь к свету и добру! Православные верующие празднуют Пасху

Праздник праздников и торжество торжеств – так называют Пасху верующие. Благая весть – Христос Воскресе разнеслась над нашей землей в ночь с Великой субботы на светлое Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное богослужение в главном православном храме возглавлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. В своем обращении к верующим он отметил, что этот праздник дарит надежду и духовное обновление, призвав соотечественников к милосердию и внутренней радости.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Радость наполняет сердца каждого человека, радость которая пришла с Воскресением Христовым. Можно сказать, что произошел величайший прорыв в истории человечества. Переход от зла к добру. Победа добра восторжествовала с большим трудом. Через большой подвиг Спасителя мира нам дарованы прекрасные возможности к тому, чтобы стать лучше, совершеннее, добрее. Спаситель мира, воскресший из мертвых, явил свою любовь, заботу о каждом человеке и о всем человечестве в целом. И сейчас у нас есть возможность наслаждаться этими благами, дарованными Спасителем.

Богослужение на Пасху и в продолжение Светлой Седмицы совершается при открытых царских вратах в ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие.