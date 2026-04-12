Свет Воскресения Христова! Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск

Пасху встречали во всех храмах Беларуси минувшей ночью. В церквях праздничные богослужения продолжаются и сейчас. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе утром служба началась со встречи Благодатного огня, доставленного из Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с верующими радость этого события разделила и съемочная группа СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

У Свято-Духова кафедрального собора по-особому ощущается большой и светлый христианский праздник – Пасха. Тысячи верующих пришли сюда, чтобы разделить эту радость. По многолетней традиции, к началу Божественной литургии в главный храм страны доставили частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня – своеобразное приветствие белорусам со Святой земли.

Прихожане встретили святыню с особым трепетом и тихой радостью. Многие пришли семьями. Выстраивались в очереди, чтобы прикоснуться к чуду, зажечь свою свечу и унести частицу святого пламени домой как живую весть о Воскресении Христа. От свечи к свече, от сердца к сердцу. Благодатный огонь – символ возрождения и вечной жизни.

Это самый главный праздник в нашей жизни. Мы его ждем с большим трепетом. Когда этот праздник находит чувство в тебе радостное, что наконец-то все-таки мы дождались этот светлый праздник.

Это большая радость для нас. Слава Богу, Христос Воскрес, поэтому и мы празднуем этот праздник всей семьей. Путь святыни на белорусскую землю был непростым. Еще вчера лампаду с огнем самолетом доставили в Москву, а сегодня – она уже здесь, в Минске, а дальше – путь до каждой церкви и прихода.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Важно помнить, что Благодатный огонь, как и другие святыни, это видимые знаки выражения Божьей благодати. Но Господь ищет прежде всего нашего спасения. Поэтому и святыни, и чудотворные иконы, и благодатный огонь, и мощи святых нужны для того, чтобы как можно большее число сердец обратилось к Христу.