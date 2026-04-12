Лукашенко на Пасху приехал в храм Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе

Пасха – один из главных христианских праздников, который объединяет миллионы верующих по всему миру. По традиции этот день проводят в кругу близких, в молитве и духовном единении. Глава государства также следует этой традиции – ежегодно посещает храмы в разных уголках страны, разделяя праздник с верующими. Это уже давний и устоявшийся обычай – прийти в храм, зажечь свечу, помолиться и пообщаться с прихожанами. Храм Святителя Николая Чудотворца был построен в 2017 году. Среди его святынь – ковчег с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца, а также иконы преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского.