Пустовой: в поисках увеличения товарооборота мы создаем новый коридор «Север – Юг»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подробности взрыва в Москве – кто стоит за произошедшим? А также о том, какие силы прикладывает Беларусь к спасению и оздоровлению детей Донбасса. В эфире политический обозреватель Евгений Пустовой, Президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В поисках увеличения товарооборота мы создаем новый коридор «Север – Юг».

Григорий Азаренок, СТВ:

Сядзець на зямельцы і капацца ў бульбе.

Евгений Пустовой:

Ну они так, примитивно думают, примитивное мышление.

Григорий Азаренок:

Они черви, черви, они хотят в земле копаться.

Евгений Пустовой:

Так вот мы говорим о том, что это геополитическое понятие – «Север – Юг» – мы что называется конкретизируем, создавая точки общения, дружбы, сотрудничества вообще по периметру глобального Юга. В Африке, в Азии, на Ближнем Востоке. Великий Китай, его понимание глобализации – «Один пояс, один путь», Это же американцы сразу просекли и поэтому начали ломать. Да, Украина что же могла бы войти в этот поток. Слушай, американцы, извините, но у них цивилизация, как говорят, море. Пиратская… Авианосцы зачем нужны? Это те же самые пиратские корабли. Поэтому они разрушают вот эти пути сообщения, которые не могут сами контролировать. Вот и все условия. А когда люди...

Григорий Азаренок:

А Батька строит мосты. Батька строит узлы. Батька строит порты. Батька строит дороги. У нас будет и Устюг, и Клайпеда, и Средиземное море.

Евгений Пустовой:

Поэтому для того, чтобы разрушать вот эти мосты, которые строит наш глава государства в кооперации, в дружбе с нормальными лидерами, с сильными лидерами, с интересными государствами, надо как разрушать? Сеять неверие среди самих же белорусов и нелюбовь к своей же земле.