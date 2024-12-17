В Минске подвели итоги отраслевого смотр-конкурса по созданию ёлок

Смотр-конкурс проводится уже в четвертый раз. Ежегодно он помогает сплотить талантливых сотрудников отечественной промышленности и раскрыть их творческие способности. В 2024 году о своем участии заявили 16 команд. Конкурсные работы выполнены в разных темах. Среди них «Год качества», «Хайтек» и «Ретро-елка», а также «Рождественская композиция» и «Новогодний сувенир». Жюри оценивало эстетичность технопроектов, а также оригинальность идеи и техническое решение.

Юлия Кривошей, заместитель начальника отдела информации, идеологии и развития персонала Белорусского металлургического завода:

Наша елка, несмотря на всю внешнюю красоту ее конструкции, не так проста. Каждый элемент, который использовался в изготовлении этой елки, а трудились мы над ней несколько недель, символичен и несет глубокий смысл. Например, наша проволока (это наша продукция) – это витки спирали, наша связь с историей, это настоящее, прошлое и будущее. Цепи, которые использованы в нашей елке, – это наша надежность и профессионализм.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

В каждой елке хочется увидеть оригинальность, чтобы елка была оригинальной и в то же время чтобы она была представлена конкретным предприятием. Это, знаете, угадай, чья елка. Я должна посмотреть на елку и угадать, какое предприятие вложилось в эту елку, чтобы понимать, что это именно эти люди создавали прекрасное новогоднее настроение и прекрасную новогоднюю елку.