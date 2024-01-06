Пустовой: создаётся впечатление, что змагары сидят не в польских хосписах, а порой на совещаниях у Президента

Евгений Пустовой, СТВ:

Ну что, честно и по душам поговорим? А когда еще, если не в преддверии Рождества Христова? Настолько светлого праздника, что даже дресс-код священнослужителей белого цвета. Вот и природа украсила нашу Беларусь снежным покрывалом. Давно такого не было. Настоящий рождественский подарок. Извините, конечно, соотечественники, но подарками белорусы не обделены. И событиями, и людьми.

О главном. В смысле Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Великолепную праздничную иллюминацию столицы, областных центров и даже небольших городов дополнила рука погоды. Красота. Вот вам и Европа, вот вам и красота славянского пространства. Одним словом – Беларусь. Живи и радуйся.

Дальше по законам пропаганды, по советским ГОСТам я в течение 13 минут объяснял бы, как хорошо у нас и как плохо у них. Еще бы и красивыми православными постулатами разбавил. Классика жанра – в Европе и США. Действительно, у них уже не так, как раньше, а будет еще хуже. Но мы, белорусы, точно злорадствовать не будем. Мы – белорусы. И советские ГОСТы сохранили, но и свои разработали и продолжаем создавать. Это признак развития. И прежде чем о промышленности и общественной сфере – о наших ГОСТах в пропаганде. У нас она разнообразная – как по традиции рождественский стол. Кстати, разносолье рождественского стола белорусы себе позволить могут. Вот сейчас это не пропаганда. Это действительность.