Приближается праздник Рождества Христова. Как готовятся белорусы?

Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 января, Сочельник или Навечерие Рождества Христова. Это последний день особо строгого поста, в который принято молиться, совершать добрые дела и искать первую вечернюю звезду в небе. Она символизирует Вифлеемскую, которая взошла в момент рождения младенца Иисуса. Как белорусы готовятся к светлому празднику, расскажет Арина Верховская.

Рождественский Сочельник – последний и самый строгий день поста. Многие проводят его в кругу семьи. На праздничном столе только сочиво: разваренные зерна пшеницы или риса. Отсюда и произошло название праздника – Сочельник. Совсем скоро, с появлением первой звезды на небе, пост завершится.

Арина Верховская, корреспондент:

Ожидание первой звезды – самое волшебное и таинственное время. Ведь именно она вещает о рождении младенца Иисуса. Тысячи верующих по всей стране стремятся попасть в храм, чтобы в общей молитве встретить Рождество Христово.

Церковь Святого Александра Невского уже в праздничном убранстве. Храм украшен еловыми ветвями, цветами. Установлен и главный символ праздника – икона «Рождество Христово»