Приближается праздник Рождества Христова. Как готовятся белорусы?
Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 января, Сочельник или Навечерие Рождества Христова. Это последний день особо строгого поста, в который принято молиться, совершать добрые дела и искать первую вечернюю звезду в небе. Она символизирует Вифлеемскую, которая взошла в момент рождения младенца Иисуса.
Как белорусы готовятся к светлому празднику, расскажет Арина Верховская.
Рождественский Сочельник – последний и самый строгий день поста. Многие проводят его в кругу семьи. На праздничном столе только сочиво: разваренные зерна пшеницы или риса. Отсюда и произошло название праздника – Сочельник. Совсем скоро, с появлением первой звезды на небе, пост завершится.
Арина Верховская, корреспондент:
Ожидание первой звезды – самое волшебное и таинственное время. Ведь именно она вещает о рождении младенца Иисуса. Тысячи верующих по всей стране стремятся попасть в храм, чтобы в общей молитве встретить Рождество Христово.
Церковь Святого Александра Невского уже в праздничном убранстве. Храм украшен еловыми ветвями, цветами. Установлен и главный символ праздника – икона «Рождество Христово»
Протоиерей Павел Боянков, клирик храма благоверного князя Александра Невского:
Там, в яслях, лежит Богомладенец, поскольку это ясли для скота, то и скоты даже поклонились: и жеребенок… Видны волхвы, которые приближаются; пастухи, которым ангелы возвестили об этом. Все события как по Евангелию, все на этой иконе праздника изображено.
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