Как вчерашнего выпускника удержать в деревне? Форум сельской молодёжи прошёл в Калинковичах

Новости Беларуси. То, что сразу два региона в один день проводят «Дожинки», объяснить легко. Накануне профессионального праздника, Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, благодарность в их адрес звучит как никогда кстати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасибо говорят и тем, кто только приступил к работе в АПК. Около 100 специалистов – от операторов машинного доения до агрономов – собрал областной форум сельской молодежи в Калинковичском районе.

Сергей Дулуб на работу ходит с энтузиазмом, молодой человек с детства интересовался техникой. Отслужив в армии, устроился в СПК «Дружба-Автюки». Выбором доволен, коллектив и руководитель поддерживают специалиста, год назад Сергей возглавил цех механизации.

Сергей Дулуб, начальник цеха механизации сельхозпредприятия «Дружба-Автюки»:

Работа важная, хорошая работа, нравится. К нам относятся хорошо. Условия, чтобы трудиться.

СПК «Дружба-Автюки» – одно из крупнейших хозяйств Калинковичского района. Пятая часть его работников – молодые люди до 30 лет. Немалую роль в этом играет профориентация и сотрудничество с учреждениями образования, каждый год на помощь хозяйству направляют около двух десятков практикантов. Многие из которых здесь и остаются.

Сергей Довгялло, председатель правления сельхозпредприятия «Дружба-Автюки»:

Ежегодно к нам приходят порядка 12 человек. Из них закрепляется на селе где-то 80%. Ежегодно мы набираем этих людей, они работают. Кто-то, конечно, уходит в армию, кто-то – в декрет. Для этого мы специально создаем условия, которые позволяют им уйти в декрет. И всячески стараемся поддержать молодых. Предприятие стало первой точкой маршрута участников Гомельского областного форума сельской молодежи, который проходит в Калинковичском районе. Его приурочили к профессиональному празднику аграриев. Для специалистов из разных уголков региона это прекрасная возможность встретиться с однокурсниками и сплотиться ради общих целей.

Никита Казачков, агроном Гомельской птицефабрики:

Агроном это не та работа, где ты сидишь на месте, а постоянно ездишь на поля. И с техникой колупаешься, и с растениями, смотришь сорняки, вредителей. Все это очень интересно. Всегда интерес был к основам. Выбор Никиты достоин уважения, коренной гомельчанин легко сменил областной центр на агрогородок и теперь вносит свой вклад в возрождение села. На птицефабрике ему и молодым коллегам сразу выделили общежитие.